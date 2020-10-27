زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الثلاثاء مدينة بهاباد التابعة لمحافظة يزد وسط ايران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 93ر55 درجة والعرض الشمالي25ر23 درجة.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.