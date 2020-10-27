فوز لترامب.. "الشيوخ الأمريكي" يؤكد تنصيب آمي كوني باريت قاضية بالمحكمة العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين، تنصيب إيمي كوني باريت، قاضية في المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة قدرها 52 صوتا مقابل 48 صوتا، وانشق جمهوري واحد فقط عن الأغلبية للانضمام إلى الديمقراطيين المعارضين.

وتعد هذه الخطوة بمثابة فوز للرئيس دونالد ترامب، الذي رشح باريت بعد وقت قصير من وفاة القاضية السابقة روث بادر جينسبيرج، وهي أيقونة ليبرالية. وتحرك الجمهوريون في مجلس الشيوخ بسرعة لملء المنصب الشاغر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وشجب الديمقراطيون العملية بأكملها، مطالبين بتأجيل عملية التعيين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية كما أنهم يخشون أن تُغير باريت المحكمة في اتجاه محافظ بشدة.

ومن المقرر أن يقيم ترامب احتفالا ومراسم أداء اليمين في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على الرغم من المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.