دراسة: 15% من وفيات كورونا مرتبطة بتلوث الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن- (د ب أ):

أفاد فريق من الباحثين بأن 15% من الوفيات ذات الصلة بمرض كوفيد – 19 في العالم، ربما تعود إلى التعرض لتلوث الهواء لفترات طويلة.

ونُشرت الدراسة في مجلة "كارديوفاسكولار ريسيرش"، وتستند التقديرات إلى تحليل بيانات التلوث والجائحة من قبل معهد ماكس بلانك للكيمياء، وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص.

وأوضحت أنه من المحتمل أن يؤدي التعرض لتلوث الهواء إلى تفاقم "الأمراض المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية مميتة جراء الإصابة بالفيروس".

وقال المؤلف المشارك في الدراسة توماس مونتسيل، من جامعة يوهانس جوتنبرج في ماينتس بألمانيا "إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب، فإن تلوث الهواء وعدوى فيروس كورونا سوف يسببان مشاكل يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية".

ويقدر الباحثون أن أكثر من ربع الوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا في آسيا يمكن أن تكون مرتبطة بتلوث الهواء، مقارنة بـ 19% في أوروبا و17% في أمريكا الشمالية.

وتوفى أكثر من 1.1 مليون شخص بعد إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب بيانات رسمية جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتجتاح موجة ثانية من الإصابات أوروبا ، حيث شهدت بعض الدول أرقاما قياسية جديدة لحالات الإصابة اليومية، على الرغم من أن حالات دخول المستشفيات والوفيات كانت أبطأ مقارنةً بالموجة الأولى في الفترة من مارس إلى مايو.