مقتل 8 مزارعين "ذبحا" في هجوم إرهابي شرقي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل ثمانية مزارعين في هجوم إرهابي لجماعة بوكو حرام، شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أفاد قياديان في مجموعات عسكرية موالية للحكومة الإثنين.

وقال باباكورا كولو القيادي في مجموعة عسكرية محلية نيجيرية، إنّ المزارعين كانوا يعملون في حقولهم بقرية مورانتي القريبة من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، حين هاجمتهم عناصر بوكو حرام وقتلوهم ذبحاً.

وأضاف أنهم "استخدموا السكاكين وليس البنادق لقتل هؤلاء المزارعين الثمانية تجنّباً للفت الانتباه".

وشكّلت المجتمعات المحليّة بالمناطق المضطربة في نيجيريا، مجموعات عسكرية محلية تساند الجيش النيجيري في حربه ضدّ الإرهابيين، الذين زادوا في السنوات الأخيرة من وتيرة هجماتهم.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009، حين شنّت بوكو حرام تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.