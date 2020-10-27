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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيوخ الأمريكي ينتصر لترامب في معركة المحكمة العليا
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
الخليج 365
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت عضوا في المحكمة العليا.
هذا القرار يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رشّحها لهذا المنصب، نصراً كبيراً قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية.
وأيّد 52 عضواً، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية من الحزب الديموقراطي.
وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، والتي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون مدى الحياة.
وكان ترامب رشّح في 26 سبتمبر/ أيلول هذه القاضية المحافظة البالغة من العمر 48 عاماً لخلافة روث بادر غينسبرغ، التي توفّيت قبل ذلك بثمانية أيام بمرض السرطان عن 87 عاماً.
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