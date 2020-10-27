الحرس البحري التونسي ينقذ 113 مهاجراً غير شرعي 

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أعلن الحرس البحري التونسي أمس، أن قواته تمكنت من إنقاذ 113 مهاجراً غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، إلى جانب عدد من التونسيين في عرض البحر أثناء عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، انطلاقاً من الشواطئ التونسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، إن وحدات الحرس البحري بمحافظتي صفاقس والمهدية أنقذت 113 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن مركب صيد في عرض البحر، مشيراً إلى أنه جرى نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء محافظة صفاقس لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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