شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفاق» ترفض فك الارتباط بتركيا ومسؤوليها في الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل قطر وتركيا العمل على إجهاض النتائج الإيجابية للمحادثات العسكرية بين الفرقاء الليبيين في جنيف، التي أثمرت عن وقف دائم لإطلاق النار، فأنقرة والدوحة تضغطان على حكومة الوفاق غير الشرعية لتأجيج الصراعات من أجل عودة الاقتتال ونسف أي فرص للمسار السياسي، فيما يدرس مجلس الأمن فرض عقوبات على أي طرف يخرق قرارات «اتفاق جنيف».

يأتي هذا فيما استقبل مسؤولون قطريون في الدوحة أمس الإثنين وزير خارجية الوفاق وداخليتها محمد سيالة وفتحي باشاغا بحضور مسؤولين أتراك.

بدوره، رفض وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا، ووصف اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار بـ«المبدئي».

وقال النمروش عبر حسابه على «تويتر» مساء الأحد: اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأمم المتحدة في جنيف لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي.

من جانبه، أصدر ما يسمى الأعلى للدولة التابع للوفاق بيانا يؤكد فيه تمسكه باستمرار التعاون مع أنقرة، وشدد على أن اتفاق جنيف لن يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقيات مع الدولة التركية.

واشنطن تدعو

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الإثنين باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، كما جدد المطالبة بمغادرة جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وكتب على حسابه على موقع تويتر : «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لكونهم وضعوا مصلحة بلادهم أولا».

وأضاف : «على جميع الأطراف الالتزام بهذا الاتفاق، وعلى جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا». على صعيد متصل، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز إن مجلس الأمن الدولي، سيعاقب كل مَنْ يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان أمس إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا في الـ 23 من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.

ملتقى ليبي

وأضاف بيان البعثة الأممية: فيما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لدخول ميثاقها التأسيسي حيز التنفيذ، توجه بعثة الأمم المتحدة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشاركا من ربوع ليبيا يمثلون كل أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.

وشدد على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار «ليبي- ليبي» شامل يُعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراريه 2510 و2542 لعام 2020.

وأشارت البعثة إلى أنه تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمدرجة أسماؤهم أدناه بالترتيب الأبجدي، من فئات مختلفة، بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مبينة أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين.

القبائل ترفض

من جهته، أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا زيدان معتوق الزادمة، انسحابه من القائمة المقترحة وعدم مشاركته في جلسات الحوار السياسي الليبي.

وقال الزادمة، في رسالة إلى البعثة الأممية نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن انسحابه جاء عقب مراجعته للأسماء المقترحة وما ورد بها من شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين.

كما اعتبر الزادمة أن الجلسات تسعى إلى إعادة تدوير بعض الأشخاص غير المرحب بهم في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إنهاء المشكلة الليبية سياسيا.