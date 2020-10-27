شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 167 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر أمس الاثنين 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة مقابل 143 إصابة و12 حالة وفاة يوم الأحد. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن "إجمالي العدد‭ ‬الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و 6211 حالة وفاة".

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