عداد كورونا يسجل رقم قياسي جديد في فرنسا أكثر من 50 ألف إصابة

أحصت فرنسا 52 ألفاً و10 إصابات جديدة بوباء «كوفيد 19» في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة وفق أرقام رسمية، نُشرت اليوم (الأحد).

وكانت البلاد سجلت «السبت» أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بعدما تجاوزت «الجمعة» عتبة مليون إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار الوباء، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس «كورونا» المستجد «الأحد» 116 ليرتفع عددها الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء إلى 34 ألفاً و761. بحسب إدارة الصحة الفرنسية.

واستمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع بحيث بلغت «الأحد» 17 في المائة مقابل 16 في المائة «السبت» و4.5 في المائة فقط بداية سبتمبر (أيلول).