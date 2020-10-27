وزير الطاقة السعودي: الأسوأ انتهى فيما يتعلق بسوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ.

وأضاف الأمير عبد العزيز خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي (أسبوع سيرا) عندما طُلب منه التعقيب على حالة تعافي سوق النفط "أظن أن المرحلة الأسوأ قد انتهت".

"لا نزال متيقظين. أعتقد أن هناك تحولا كبيرا في المجمل من حيث أين نحن اليوم وأين كنا في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)".

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، خفضا قياسيا في إنتاج النفط في أبريل نيسان مع تضرر الطلب بفعل جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يزيدوا الإنتاج في يناير كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي للقيود على إمدادات الخام.

ولم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي تمديد تخفيضات النفط لوقت أطول إذا سمحت أوضاع السوق بذلك.

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