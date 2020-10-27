شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: أردوغان يستخدم أزمة الرسوم المسيئة للرسول بشكل سياسى وتجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن أزمة الرسوم المسيئة بحق النبى محمد صلى الله عليه و سلم تثير حفيظة كل المسلمين وأن هذا شئ عنصرى يستحق الإدانة.

وأضاف قنديل خلال لقاء له مع برنامج المواجهة على قناة اكسترا نيوز :" لا نقبل الإهانة و الاستهزاء لا بالنبى محمد ولا بالسيد المسيح ولا بالنبى موسى عليه السلام، تصريحات ماكرون تستحق الإدانة و لكن لا تستحق أن تستخدم أو تستغل، لا نقبل الإهانة فى دين أو نبى ، مطلوب تشريع دولى لتجريم ازدراء الأديان ".

وأشار عبد الحليم قنديل إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعامل مع الإسلام كبضاعة، وأنه يستخدم أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله وعليه وسلم بشكل سياسى و تجارى، متابعا :" أباء و أجداد أردوغان نماذج واضحة للحكام الدمويين وجماعة الإخوان تجار دين يستخدمون كافة الأحداث و يشعلونها، وشدد، "الإخوان يتعاملون مع حسن البنا و كأنه نبى ".