شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نواجه محاولات قوى الشر فى تزييف الوعى وتضليل العقول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن مهمة بناء وعي المصرببن وبالأخص الأجيال الشابة والنشء ليست سهلة، وتتطلب من الجميع التضافر للعمل من أجلها والتصدى محاولات تزييف الوعى التى ينتهجهها أعداء مصر، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة النيل من الوطن واستقراره وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع مصر في مكانتها اللائقة بين دول العالم.

ولفت إلى أن أعداء الوطن من قوى الشر والجماعه الإرهابية لايدخرون وسعا نحو العمل على تزييف الوعي من خلال تغيير محتوى المادة الاعلامية عبر التلاعب بالألفاظ والجمل والعبارات، مستخدمين في ذلك أساليب تكنولوجية لتعرض على الجمهور المستهدف نوعا من الأكاذيب، لمحاولة خلق وعى زائف وتضليل الرأى العام، بهدف إحداث بلبلة والعمل على نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وفق هدف نهائي لهم ألا وهو هدم الدولة المصرية.

وشدد الخبير المعلوماتى، على الدور الهام الذى يبنغى أن تقوم به الأسرة ودور التعليم والمسجد والكنيسة ومراكز الشباب والثقافة ووسائل الإعلام، فى تكريس الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء للوطن، والتحذير من مخاطر محاولات النيل، مطالبا الجميع بالتكاتف والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة حفاظا على الامن القومى المصرى والاستفادة من دروس انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تكمن في الإصرار، وتحقيق الهدف ومواصلة الطريق واستكمال ما تحملوه من صعاب في مواصلة مشوار التنمية والبناء، موجها التحية للقوات المسلحة وهى الآن تبذل جهد كبير في مواجهة الأعداء ويساهم مع الدولة كذراع مساهم في التنمية.