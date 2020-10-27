شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: جماعة الإخوان تمتلك تاريخا أسود فى الاغتيالات والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى، عبد الحليم قنديل، إن لجماعة الإخوان الإرهابية تاريخ أسود فى الاغتيالات والإرهاب كل من يواجه مخطط أخونة مصر، مضيفا أن الإخوان أنشأت جهازها التنظيمى السرى، وقام بعدد من الاغتيالات حتى حاولوا اغتيال المفكر الكبير عباس العقاد.

وأضاف قنديل، خلال لقاء له مع برنامج "المواجهة"، على قناة إكسترا نيوز، أن فى ذلك الوقت بدأت هناك حالة اتجاه الإخوان للعنف والإرهاب ولجؤهم إلى عقيدة الكذب، مشيرا إلى أنه فى عام 1953 كانت الثورة قد قررت حل الأحزاب واستثنت جماعة الإخوان لأنها كانت مسجلة جمعية تعاونية وفى عام 1954 قرر جمال عبد الناصر حل الإخوان وبعد ذلك حاول الإخوان اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.

وتابع الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل قائلا:"الإخوان أنكروا محاولة اغتيال جمال عبد الناصر الفاشلة رغم اعترافاتهم المتواجدة، قالوا تنظيم خاص هو من قام بمحاولة الاغتيال، ويوسف القرضاوى اعترف بتورط الإخوان فى محاولة اغتيال جمال عبد الناصر بحادث المنشية، المواجهة مع الإخوان لا تكون فقط أمنية ولكن يجب أن تتسع لمواجهة تاريخية".