السيطرة على حريق أعلى سطح مدرسة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع في تشوينات المقاعد المدرسية وبعض الأخشاب أعلى سطح مسجد المدرسة التجارية بكفرشكر، ما أسفر عن احتراق التشوينات والتهام النيران سقف المكان الذي يغطي موقع الحريق.

تلقي العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفرشكر، إخطارًا من المقدم ناصر الجمال نائب مأمور المركز بنشوب حريق بالمدرسة التجارية بدائرة المركز، وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء عمر حرب، مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بأربع سيارات إطفاء لمكان الحادث تمكنت من السيطرة علي النيران ومنع امتدادها لمباني الفصول والإدارة بالمدرسة.

وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفرشكر أن الحريق اندلع أعلى سقف من "الجمالون الفايبر" يغطي مسجد المدرسة ويستخدم في تشوين المقاعد المتهالكة والرواكد الخشبية الخاصة بالمدارسة، ويستخدم كمخرن وتبين وجود أسلاك كهربائية تمر فوق السطح ومن المرجح أن تكون نمصدرًا لحدوث ماس كهربائي تسبب في الحادث.

وأكدت المعاينة أن الحريق وقع في مكان بعيد عن مبنى الإدارة والفصول ولم تصل إليها النيران، فيما قرر خالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بكفرشكر تشكيل لجنة من الشئون القانونية والأمن الإداري للتحقيق في الواقعة وتحديد المتسبب فيها وسؤال مدير المدرسة والمسئولين عن هذه التشوينات وكيفية تخزينها وهل توافرت عوامل الأمان بالمكان من عدمه ومعاينة الخسائر وتقديرها والتأكد من سلامة مبني الفصول والإدارة.