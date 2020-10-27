إصابة 5 في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "بني سويف-المنيا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بإنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، مما أسفر عن إصابة محمد حسن محمد احمد 54 عاما، جروح وسحجات بالجسم، وحنان محمد حسن 45 عاما، جروح سحجات بالجسم، ومحمد سيد احمد 35 عاماً، اشتباه كسر القدم اليسرى، وعماد كامل مرسي 40 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، وناصر احمد سلامة 50 عاما، كدمات وسحجات بالجسم.

ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​