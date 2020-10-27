عضو بـ"الشيوخ": الرئيس السيسي حذر العالم من عواقب دعم وتمويل الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر إن مصر قيادة وشعبًا، لا تقبل الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير، مضيفًا أنه على الجميع احترام معتقدات المسلمين ومقدساتهم.

جاء ذلك خلال الاحتفال الشعبي الذي أقامه حزب المؤتمر، بحضور قيادات الحزب ونخبة من أعضاء مجلس الشيوخ والسياسيين بمحافظة الشرقية، وأحياه المنشد الشيخ محمود ياسين التهامي، احتفالًا بالمولد النبي.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأن حذر العالم من عواقب دعم المتطرفين وتمويلهم من دول وأنظمة مارقة، وأن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب بالنيابة عن كافة دول العالم.​