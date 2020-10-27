شروط وخطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر بوابة سفير Safeer

احتل مسار التميز للابتعاث مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل، والذي سيوفر عدة تخصصات جامعية مختلفة تُمكن الطلاب من الحصول على درجة علمية سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من خارج حدود المملكة العربية السعودية، من 72 جامعة عالمية، وكشفت وزارة التعليم السعودي تفاصيل التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، موضحة أن التقديم سيكون عبر بوابة سفير " Safeer ".

شروط مسار التميز للابتعاث

. لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يتميز بحسن السير والسلوك.

. أن يحصل على قبول مباشر غير مشروط في تخصص أكاديمي أو مهني، وذلك في إحدى المؤسسات

التعليمية المحددة للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجيستير أو الدكتوراه.

. الانتظام في الدراسة خاصة وأنها ستكون في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

. يجب على الطالب معادلة الشهادة السابقة في حالة حصوله عليها من إحدى المؤسسات التي تقع خارج المملكة.

. التحقق من صحة الوثائق والمستندات ليتم اعتماد طلبه من الجهة المختصة.

خطوات التقديم عبر موقع سفير Safeer

. الدخول إلى موقع سفير Safeer وذلك بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

. الضغط على أيقونة مسار التميز للابتعاد.

. تحديد البرنامج التعليمي.

. إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

. الضغط على أيقونة أرسل رمز التفعيل للجوال.

. إدخال رمز التفعيل، ثم متابعة التسجيل.

. سوف تظهر صفحة البيانات الشخصية.

"يجب تحري الدقة في كتابة البيانات لأنه لن تتمكن من تعديل البيانات بعد إرسال الطلب".

فيما وضع موقع سفير عدة تنبيهات وتعليمات مشددة على المتقدم أن يلتزم بيها، لأنه لن يتمكن من تعديل بياناته عقب إرسال الطلب.

. ثم سيظهر صفحة بيانات المرافقين ويتم اختيار إضافة مرافق جديد..ثم ملء البيانات المطلوبة كاملة ثم يتم اختيار التالي:

. املأ البينات المطلوبة كاملة.

. الانتقال لنموذج بيانات البعثة.

الانتقال لنموذج بيانات الاتصال الخاص بك، ستصلك رسالة بريد إليكتروني على بريدك بها رمز التحقق.

لإكمال إرسال الطلب يُرجى رفع المستندات والوثائق كاملة.

. ستظهر نافذة ويتم استلام طلبك مع رقم الطلب وكلمة المرور.