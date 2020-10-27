التجاوزات التركية الجديدة تضر بالأمن الأمريكي

مناورات جوية وبحرية وبرية حول اليابان في استعراض للقوة في مواجهة النشاط العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.

ويشكل استحواذ أنقرة ونشرها لنظام الدفاع الجوي الحديث S-400 من روسيا، أحد تلك التجاوزات.

وسيستمر إردوغان في التصرف بطرق تضر بمصالح الولايات المتحدة

فراغ دبلوماسي

إن تخلّي إدارة ترمب عن الدور التقليدي لأمريكا كقوة إقليمية أدى إلى خلق فراغ دبلوماسي وأمني، تتوق أنقرة إلى استغلاله.

والمستفيدون من تلك الزعزعة إلى جانب تركيا هم روسيا وإيران، كما أصبح لداعش فرصة جديده للنمو والانتشار بسبب قيام تركيا بتفكيك الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سورية.

تعطيل عملية السلام

أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب إليوت إنجل، إلى أنه في نزاع ناغورنو كاراباخ، «يجب على الولايات المتحدة ألا تتسامح مع تركيا في تعطيل عملية السلام وتفاقم الصراع الذي يتجه بالفعل نحو تصعيد جذري.

كما ندد السناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بشدة هجوم أذربيجان على ناغورنو كاراباخ، واصفا إياه بأنه «عمل عدواني آخر تدعمه تركيا» وحث على تعليق المساعدة الأمنية لأذربيجان.

سيادة المتوسط

أكدت تركيا سيادتها في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال إرسال سفن التنقيب عن النفط ذات الحراسة البحرية المسلحة إلى المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص.

وردت اليونان وفرنسا باستعراض عسكري للقوة، وتراجعت تركيا - في الوقت الحالي.

فمنذ عام 2016، أرسلت تركيا قواتها إلى شمال سورية ثلاث مرات وتحتفظ حاليًا بوجود عسكري قوي هناك.