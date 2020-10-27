وهذه الزيادة في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت المُبكر، سببها مخاوف هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجد، أو بسبب القلق من إمكان حصول صدام انتخابي بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الساعي للفوز بولاية ثانية ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن.
59 مليونا
قبل تسعة أيام من الاقتراع، قال «مشروع الانتخابات الأمريكية» (يو إس إيليكشن بروجكت)، وهو مركز دراسات تابع لجامعة فلوريدا، إنه حتى، الأحد، كان هناك أكثر من 59 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم.
أما في عام 2016، فكان هناك 57 مليون ناخب قد صوتوا بالاقتراع المُبكر أو عبر البريد، وفقًا للموقع الإلكتروني للجنة المساعدة الانتخابيّة الأميركية.
وأحرزَ الديموقراطيّون الذين يحضّون على التصويت المُبكر، تقدّمًا في عدد الأصوات المدلى بها حتّى الآن. لكن من غير الواضح ما إذا كان ممكنًا اعتبار ذلك مؤشّرًا على ما قد تكون عليه النتيجة النهائيّة للاقتراع.
في المقابل، يعتبر ترمب والجمهوريّون أنّ التصويت عبر البريد قد يفتح مجالًا لحصول عمليّات تزوير. ويُتوقّع أن يُدلي كثير من الناخبين الجمهوريّين بأصواتهم في يوم الاقتراع في 3 نوفمبر.
خطأ بايدن
تعرض بايدن، لموقف محرج خلال بث مباشر على الإنترنت، عندما أخطأ في اسم منافسه، ترمب، ليذكر بدلا منه اسم «جورج»، في إشارة إلى الرئيس الأسبق، قبل أن تتدخل زوجته وتصحح الاسم همسا. بقوله «إن التصويت سيحدد «نوع البلد الذي ستصبح عليه أميركا»، مضيفا «4 سنوات أخرى مع جورج».
وأثارت الواقعة ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكهن المستخدمين عن هوية الرئيس الأسبق الذي كان يقصده بايدن بدلا من ترمب، في إشارة إلى جورج بوش الأب الذي ترأس البلاد بين عامي 1989 إلى 1993، أم جورج بوش الابن الذي تربع على كرسي الرئاسة من 2001 حتى 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة اقتراع الأمريكيين المبكر تفوق انتخابات 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.