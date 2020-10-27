التصدى لـ8 طائرات مسيرة استهدفت المدنيين بالمملكة

كما نجحت قوات التحالف في اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة، وذلك على مدار الـ48 ساعة الماضية، كان آخرها الطائرة التي أعلن عنها المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف «دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، حيث تمكنت القوات من اعتراض وتدمير هذه الطائرة.
سقوط الشظايا
وبدأت هذه الحملة الأخيرة على الأراضي السعودية من قبل ميليشيا الحوثي منذ مساء السبت الماضي، عندما اعترضت قوات التحالف طائرة مفخخة فوق محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، حيث أعلن الدفاع المدني بالمنطقة عن سقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية هناك، جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين.
إدانة الهجوم
من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي على لسان أمينها العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا.
وأوضح العثيمين أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
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