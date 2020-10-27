ميركل: جائحة كورونا أثبتت نفسها كاختبار للمجتمع وتماسكه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال مشاركة لها عبر الفيديو في حفل توزيع الجائزة الاجتماعية 2020 الممنوحة من المؤسسة الاتحادية للرعاية الخيرية، أن أزمة كورونا تمثل اختبارا للتماسك داخل المجتمع في بلادها.

واعتبرت ميركل مساء اليوم الاثنين إن ” الجائحة بتداعياتها المتنوعة أصابتنا جميعا، وبعضنا أصابته بشكل صعب على نحو خاص ولاسيما هؤلاء الذين لم يكونوا على أية حال في الجانب المشرق من الحياة وكانوا يحتاجون في حياتهم اليومية إلى الاهتمام والدعم، والذين ازداد الأمر صعوبة بالنسبة لهم بسبب كورونا. وهكذا تكتسب القضية الاجتماعية مزيدا من الحدة”.

وأضافت ميركل أن الجائحة أثبتت نفسها كاختبار للمجتمع وتماسكه، وأشادت بعمل روابط الرعاية الخيرية التي تدير العديد من دور المسنين والمستشفيات، بالإضافة إلى دور حضانة ومكاتب رعاية ومؤسسات لمساعدة متحدي الإعاقة.

ولفتت ميركل إلى أن كل هذه الهيئات تواجه تحديات من نوع خاص بسبب جائحة كورونا، ورأت أن على هذه الهيئات أن تكافح وضعا دائم التغيير وسيأخذ هذا الوضع منحى أكثر خطورة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت ميركل إن من المهم بالنسبة للمؤسسات غير الهادفة إلى الربح أن يتم تأمين التمويل حتى تتمكن من الإبقاء على تشغيل المؤسسات حتى تحت ظروف الجائحة، ونوهت إلى أن الحكومة الألمانية خففت لهذا السبب من التداعيات الاقتصادية، وأكدت ميركل أن مقدمي الخدمات الاجتماعية “لا يمكن الاستغناء عنها” ولاسيما في هذه الفترة الصعبة.

ووصفت ميركل روابط الرعاية الخيرية بأنها حجر زاوية بالنسبة للتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أنها تقدم دعما للناس وتشكل هوية المجتمعات المحلية.

وقالت إن هذه المجتمعات قوية وتتصدى للتطرف والكراهية والتهميش ” أشكر من كل قلبي جميع من يعملون من أجل أناس آخرين، ويعيشون ويعززون الإنسانية والمجتمع”.