براءة اختراع.. جامعة محمد الخامس بالرباط في مقدمة الجامعات ومؤسسات البحث المغربية

صنف تقرير للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جامعة محمد الخامس بالرباط في مقدمة الجامعات ومؤسسات البحث المغربية في مجال براءات الاختراع المسلمة.

وأوضحت جامعة محمد الخامس في بلاغ أنه من بين 254 براءة اختراع قدمتها منذ سنة 2012 جامعة محمد الخامس، نشر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 174 منها (رقم نشر في 2017)، مع حصول 158 براءة اختراع على الاعتراف النهائي بالجدة والابتكار والتطبيق الصناعي، أي بنسبة 30 في المائة على الأقل من الإنتاج الوطني من البراءات المسلمة.

وسيتم تعزيز هذا الاتجاه من خلال إحداث الشباك الوحيد لمدينة الابتكار كفضاء قرب للاستقبال موجه لمختلف المتدخلين (أساتذة ومخترعين وباحثين وطلبة دكتوراه وطلبة جامعيين وشركاء سوسيو-اقتصاديين) في مجال الابتكار.

وتعمل جامعة محمد الخامس على إنشاء شبكة مفتوحة للابتكار والتثمين، تضفي الطابع الاحترافي على مساحات الابتكار والتثمين في مؤسساتها الـ18، على أن تساهم هذه الشبكة متعددة التخصصات ، في نهاية المطاف ، في تعزيز الإنجازات في مجال منح براءات الاختراع وتسريع إطلاق الأعمال المبتكرة.

ومن أجل تحقيق هذه الريادة، اعتمدت الجامعة على ثلاثة إجراءات إستراتيجية تتمثل في “الحرص على دعم إيداع البراءات”، و”وضع مخطط للتحفيز والتثمين والترويج لمدينة الرباط كمساحة للإبداع والابتكار في تخصصات متعددة”، و”تسريع الأعمال المبتكرة داخل الجامعة”.