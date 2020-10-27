شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تفرض حظرا للتجول وتلغي أسواق عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الحكومة التشيكية أمس الاثنين، حظر التجول ليلاً بين الساعة 9 مساءً و5 صباحاً وذلك في محاولة للمساعدة في السيطرة على الارتفاع الكبير في حالات العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وأعلن ذلك وزير الصحة رومان بريمولا بعد اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس. وقال إن القيود المفروضة حتى الآن لم تكن كافية للحد من موجة حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الفتاك. ويدخل حظر التجول حيز التنفيذ اعتباراً من غد الأربعاء، ويفرض قيوداً صارمة على الأسباب التي يُسمح فيها للناس بمغادرة منازلهم. وكانت جمهورية التشيك قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ في 5 أكتوبر الجاري. وأعلنت شركة "تايكو" المنظمة لأسواق عيد الميلاد التقليدية في العاصمة التشيكية براغ، إلغاء الأسواق هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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