شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. 27 ألف إصابة بكورونا و905 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا إلى 27527 حالة إصابة، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء. وارتفعت حصيلة الوفيات في أستراليا إلى 905 حالات بينما تعافى 25206 من مرضى كوفيد 19-، الناجم عن فيروس كورونا. ومر نحو 39 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا.

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