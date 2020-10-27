الحشد الشعبي يؤكد عدم وجود أي استهداف لقبر الشهيد المهندس

أكدت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عدم وجود أي استهداف لقبر الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقترحا مقدما من احد النواب بخصوص نقل الجثمان الطاهر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس من مكانه في مقبرة وادي السلام الى ضريح الإمام علي (ع)، نود التأكيد على عدم وجود أي استهداف لقبر القائد الشهيد".
وأضافت أن "القبر يقع في وسط مقبرة وادي السلام وبجوار مرقد امير المؤمنين (ع) ويقصده الالاف يوميا واسبوعيا"، مشيرة الى أن "الشهيد اوصى ان لا يكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء".
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