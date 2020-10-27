في مباراة مجنونة.. ميلان يتعادل مع روما بقمة الكالتشيو الايطالي

المباراة التي اقيمت على ملعب سان سيرو، شهدت تسجيل 6 اهداف بعدما انتهت بالتعادل الايجابي 3-3.

افتتح زلاتان ابراهيموفيتش، اهداف المباراة في الدقيقة الثانية، قبل ان يعود روما عن طريق ادين دزيكو في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.



الإثارة بدأت في الشوط الثاني، حيث عاد ميلان للريادة بتسجيله هدف ثانٍ في الدقيقة 47 عن طريق أليكسيس ساليمايكيرس، لكن روما عاد ليعدل النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق جوردان فيرتو من علامة الجزاء.

عاد "الروزونيري" ليتقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثالث عن طريق ابراهيموفيتش من علامة الجزاء في الدقيقة 79، لكن فريق الذئاب لم يستسلم وعاد بالنتيجة بتسجيله التعادل عن طريق ماراش كومبولا في الدقيقة 84.



وبهذا التعادل، وصل رصيد ميلان الى النقطة 13 في صدارة الترتيب، بينما بلغ روما النقطة الثامنة في المركز التاسع.