شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز جرائم الاغتيال فى التاريخ الأسود لجماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية بكثير من قضايا الاغتيال التي كانوا مسئولين عنها بشكل مباشر، بالإضافة لحوادث تاريخية كانوا مشاركين فيها بالعنف والسلاح ضد الدولة المصرية ومن بين تلك الحوادث..

شارك الإخوان في اغتيال أحمد باشا ماهر، رئيس وزراء مصر الأسبق، عام 1945، وذلك خلال توجه أحمد ماهر باشا إلى مجلس الشيوخ، حيث أقدم شاب يدعى محمود العيسوى على إطلاق النارعليه ليلقى مصرعه فى الحال.

من الوقائع أيضا تورط الإخوان فى قتل المستشار أحمد الخازندار، تلك العملية الإرهابية التى تورطت فيها جماعة الإخوان بعد الحكم الذى صدر من الخازندار ضد عدد من شباب التنظيم لتصدر الأوامر للتنظيم الخاص بتنفيذ عملية الاغتيال.

كما وقفت جماعة الإخوان بشكل مباشر وراء عملية اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمى النقراشى عام 1948.

كانت ضمن خطة الاخوان لاغتيال جمال عبد الناصر هو حادث المنشية، والخطة كانت مرسومة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ونحو 160 من ضباط الجيش، وضُبطت وقتها مخازن سلاح ومفرقعات تابعة للإخوان تكفى لنسف جزء كبير من القاهرة والإسكندرية.