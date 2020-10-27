شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى والد النائب محمد حلاوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، باسمه وباسم نواب وأعضاء وقيادات الحزب، بأحر التعازى وصادق المواساة، للنائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين التخطيط وريادة الأعمال بالحزب، وذلك لوفاة والده المهندس نبيل حلاوة.
وكان المهندس نبيل حلاوة، قد شغل منصب محافظ كفر الشيخ، و رئيس هيئة النقل العام، وعضو مجلس الشورى السابق، بعد رحلة عطاء طويل في خدمة الوطن.
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