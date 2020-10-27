شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص بالشأن التركى: أردوغان يتاجر بالدين ويمارس انتهاكات كبيرة فى حقوق المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الديهى المتخصص في الشأن التركى، إنه ليس جديد على أردوغان أن يقوم بالمتاجرة بالدين والترويج أنه يحمى الدين، وفى الواقع يقوم بعملية انتهاك كبيرة في حقوق المسلمين والدول العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن ومن أمثلة المتاجرة بالدين الغزو في الشمال السورى والجيش الذى أسماه جيش محمد الذى ينصر الإسلام، مؤكدا أن أفعاله تجاه المسلمين في ليبيا تؤكد أن النظام التركي وأردوغان يقوم بأفعال غير واقعية ولا تتماشى مع تصريحاته ودما يتاجر بآلام ودماء الشعوب على مسمع ومرأى من الجميع.

وأوضح أن النظام التركى لديه انهيار كبير في الاقتصاد وأزمات كبيرة قد تؤدى لإفلاس تركيا، حيث ويستغل الأزمة ليظهر بأنه المدافع الوحيد عن الدين الإسلامي، في الوقت الذى فيه ترخيص الدعارة موجود علنا في تركيا وكذلك المثلية.