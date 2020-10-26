إشاعة الموت تلاحق “حديدان” إلى ورزازات

استهدفت شائعات، روجتها صفحات مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأحد، الفنان كمال الكاظيمي، إذ راج خبر كاذب عن وفاته.

ونفى الممثل، عبد الصمد الغرفي، الأخبار الرائجة بخصوص الكاظيمي، وعلق من خلال تدوينة على فايسبوك: “بعض الصفحات سامحهم الله يروجون إشاعات حول وفاة الفنان كمال كاظمي.. اتقو الله راكم خلعتو العائلة والأصدقاء “.

ويصور حديدان في الوقت الحالي الجزء الخامس من سلسلة حديدان في مدينة ورزازات.

وأضاف الغرفي في نفيه للإشاعة: “نحن نتواجد معه في ورزازات لتصوير مسلسل مغربي كل شيء على أحسن ما يرام”.

وأضيف الكاظيمي إلى قائمة الفنانين، الذين طالتهم الاشاعات في الفترة الماضية، منهم الفنانة سعاد صابر، والفنان رشيد الوالي، والفنان عبد الرؤوف.