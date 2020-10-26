صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على الدوائر الانتخابية المتعددة لمحافظة نينوى، فيما قرر تأجيل التصويت على دوائر كركوك. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى، وقرر تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل". وعقد البرلمان اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 172 نائباً.

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يصوت على الدوائر المتعددة لنينوى ويؤجل دوائر كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.