البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة جديدة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 172. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٤) الثلاثاء ٢٧/ تشرين الأول/٢٠٢٠". وكان المجلس رفع جلسته الـ13 التي عقدت امس الاثنين حتى اشعار اخر.



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