مجلس النواب يرفع جلسته لاشعار اخر

رفع مجلس النواب، الاثنين، جلسته التي عقدت اليوم حتى اشعار اخر. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر رفع جلسة مجلس البرلمان من دون تحديد موعد لعقدها".

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