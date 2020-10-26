التعليم المهني يُعلن آلية القبول في المعاهد الجامعة للعام الدراسي

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني، الاثنين، عن آلية القبول في المعاهد العراقية لخريجي فروع التعليم المهني للعام الدراسي 2019 – 2020 حصراً .

وقال المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تم تحديد المعاهد (تكنولوجيا / بغداد ، معهد الطبي التقني/ المنصور، الإدارة / الرصافة ، التقني/ الكوت/ الانبار/ بعقوبة / الصويرة) ، ومراكز تقديم خريجي طلبة التعليم المهني للجامعة التقنية الوسطى، حيث ستعتمد آلية القبول فيها على استمارة التقديم المباشر لخريجي الأفرع المهنية في المعاهد التقنية للعام الدراسي 2020 - 2021 الكترونيا".

واضافت ان "المعهد (مركز التقديم) يستقبل الطلبة الراغبين بالتقديم والناجحين في الدور الأول والمكملين على حد سواء في المحافظات (بغداد ، الانبار، واسط ، ديالى)، ويتم تهيئة عدة منافذ لإدخال بيانات كل خريج، وبعد انتهاء فترة التقديم وإعلان نتائج الدور الثاني يتم تحديث بيانات الطلبة المكملين واستبعاد الراسبين منهم" .

واكدت ان "إعلان النتائج للدور الثاني سيكون بتوقيت مناسب يؤمن مباشرة الطلبة في الدراسة مبكراً ، حيث تُرسل النتائج بأقراص مدمجة إلى المعاهد التقنية بعد التدقيق للدور الأول والثاني".

وأشارت الى "عدم السماح بالتقديم على المعاهد ممن يقل معدلهُ عن (55) ومجموعهُ أقل من (330) وان يكون عمرهُ (24) سنة أي من مواليد 1996 فما فوق".

يذكر ان موعد التقديم يُحدد لاحقاً ويستمر لمدة أسبوعين.