كشف مصدر امني، الاثنين، عن حصيلة الشهداء والاصابات خلال التظاهرات في ثلاث محافظات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة التظاهرات في بغداد والتي بلغ عدد المشاركين فيها 555 متظاهر، اسفرت عن استشهاد متظاهرين واصابة تسعة اخرين".
واضاف ان "تظاهرات بابل بلغ عددهم 150 متظاهر حيث بلغ عدد المصابين 40 شخصا غالبيتهم من عناصر الاجهزة الامنية".
واكد المصدر ان "تظاهرات محافظة كربلاء بلغ عدد المشاركين فيها 500، حيث اسفرت عن اصابة 11 عنصرا امنيا".
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