وزير داخلية تونس يحذر من إرهاب "الذئاب المنفردة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير داخلية تونس توفيق شرف الدين، الإثنين، من أن الإرهاب مازال يهدد البلاد رغم القضاء على قيادات وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية

حديث الوزير جاء خلال كلمة أمام البرلمان التونسي، الذي عقد جلسة للحوار مع الحكومة حول عدد من القضايا الهامة، أبرزها الموضوع الأمني والصحي وتأثيرات وباء كورونا .



وقال شرف الدين، إن قوات الأمن تعمل على كشف العناصر الإرهابية التي تنوي القيام بأعمال إرهابية عبر ما يعرف بأسلوب "الذئاب المنفردة"، وإحباط مؤامرات الجماعات الإرهابية المتمركزة بالجبال.

ونجحت تونس في توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة، حيث فككت أكثر من 25 خلية إرهابية خلال سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وتمكنت القوات التونسية من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب بـ"أبي هريرة "، في محافظة سوسة، وهو في طريقه لتونس العاصمة، للالتقاء بمجموعات إرهابية، بحسب اعترافاته.

وأكدت السلطات التونسية، أن الإرهابي كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية بالعاصمة تونس، لتنفيذ عمليات ضد عدد من الشخصيات السياسية

وينتمي الإرهابي الملقب بـ"أبي هريرة " إلى تنظيم القاعدة.