القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام تركية، الإثنين، بوقوع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي البلاد. وقال والي هاطاي رحمي دوغان: "لاتوجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق شخصين مشتبه فيهما." وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة". وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لاذ بالفرار". وفي نوفمبر الماضي، أصيب 17 جنديا تركيا جرّاء وقوع انفجارين بمستودع للذخيرة في ولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد. وقال والي شانلي أورفا، في بيان وقتها، نقلته وسائل الإعلام التركية، من بينها صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن "المستودع الذي شهد الانفجارين يتبع قيادة اللواء 20 مدرعات" .

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار وسط منطقة هاطاي جنوبي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.