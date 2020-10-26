تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع " المركز الوطني للأرصاد بالامارات " أن يسود البلاد غدا " الثلاثاء " طقس رطب صباحا غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو بوجه عام - و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا.
و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم / س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويكون الطقس يوم الأربعاء المقبل رطبا صباحا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غربا - صحوا بوجه عام و غائما جزئيا أحيانا شرقا و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا و تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويشهد الخميس المقبل طقسا رطبا صباحا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غربا - صحوا بوجه عام و غائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويسود الدولة يوم الجمعة المقبل طقس رطب صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غربا - صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا شرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع أن يكون الطقس يوم السبت المقبل رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غربا - صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحيانا شرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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