شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب مرتزقة أبليس.. فيديو يفضح أكاذيب الإخوان عن اقتصاد تركيا المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو حديث حجم الأكاذيب التي يبثها الإعلام الإخوانى المضلل عن اقتصاد تركيا المنهار، وكشف دكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسى متاجرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بقضية المهاجرين، والمزايدة على الاتحاد الأوروبى للحصول على الأموال.

وقارن "شادى" بين الاقتصاد المصرى ونظيره التركي، قائلا : "مصر في الربع الأخير محققة نمو 3.2% من الربع الأخير 2019/2020 وذلك رغم ازمة كورونا التي ضربت جميع دول العالم، بينما الاقتصاد التركى حقق تراجع بنسبة 9.9%، موضحا أن معدلات التضخم ارتفاعت في تركيا لأرقام غير مسبوقة.

وأوضح، أن الجنيه المصرى يرتفع أمام الدولار وبينما الليرة تنهار أمام العملة الخضراء، مضيفا :"الأوربيون تصدعت أدمغاهم بسبب الرئيس التركى الذى يتاجر بقضية المهاجرين، وليس له كلمة أو عهد وكل يوم يحول ينتهك الاتفاقيات وخاصة بقضية اللاجئين، بينما مصر تحولت لشريك حقيقى للاتحاد الأوروبى في التنمية كما لا تتاجر بالمهاجرين.