"المصرى للفكر": مصر أول دولة بالشرق الأوسط انتخب بها برلمان من قبل الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا جديدا بعنوان "انتخابات مجلس النواب.. خطوة جديدة نحو استكمال مؤسسات الدولة"، أوضح فيه أن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط انتخب بها برلمان من قبل الشعب، إذ عقد المجلس الذى أطلق عليه حينها "مجلس شورى النواب" أولى جلساته فى يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر عام 1866 برئاسة راغب باشا، واليوم وبعد مرور أكثر من 150 عًاما بدأ المصريون ماراثون الانتخابات البرلمانية فى محافظات المرحلة الأولى والتى يصل عددها إلى 14 محافظة. ووفا للتقرير، فإنه دائما ما تستحوذ الانتخابات البرلمانية على أهمية كبيرة فى الشأن السياسى المصرى لما يتمتع به المجلس من صلاحيات وسلطات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادى، بداية من وضع التشريعات والقوانين وتقييمها واقتراح التعديلات عليها وحتى المراقبة على تنفيذها من السلطة التنفيذية وغيرها من الصلاحيات الأخرى، ويأتى مجلس النواب القادم فى ظل التغيير المؤسسى البرلمانى من خلال استحداث مجلس الشيوخ وهو ما يتطلب تنسيق العمل البرلمانى بين المجلسين لصالح المواطن والدولة المصرية. وعن كيفية إجراء الانتخابات أوضح التقرير أنه تم تقسيم الانتخابات لتجرى على مرحلتين، المرحلة الأولى وتضم محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك يومى 24 و25 أكتوبر، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات، القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى الانتخابات بها خلال يومى 7 و8 نوفمبر القادم، وتضم انتخابات كل مرحلة دوائر فردية ودائرتين بالقائمة. ويتنافس فى هذه الانتخابات 4316 مرشًحا على 568 مقعد بمجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردى، و4 قوائم بنظام القائمة تضم 284 مرشحا أساسيا ومثلهم احتياطيا، وذلك بعد تعديل صفات بعض المرشحين وانتماءاتهم الحزبية فضلا عن طلب بعض الأحزاب استبدال بعض المرشحين بآخرين، ومراجعة الأحكام القضائية. وتنافس "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما تخوض قائمة "نداء مصر" المنافسة الانتخابية فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، وتخوض قائمة "تحالف المستقلين" المنافسة فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما قائمة "أبناء مصر" تتنافس فى قطاع شرق الدلتا.

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