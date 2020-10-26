شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ رئيس "الشيوخ" بمنصبه.. وعبد الرازق: بابي مفتوح أمامكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه، أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، والذين أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بتقلد هذه القامة القانونية الكبيرة رئاسة المجلس بعد حصوله على 287 صوتا.

من جانبه، قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إن أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب كانوا شديدي الحرص على لقاء رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيه التهنئة له، والتأكيد عما يحملونه له من تقدير واحترام وفخر، لاسيما وأنه قامة دستورية كبيرة.

وأضاف نجاتي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن رئيس الشيوخ وجه رسائل هامة لأعضاء المجلس عن التنسيقية، في مقدمتها حرصه على التعاون مع جميع الأعضاء، لاسيما الشباب وأن بابه مفتوح دائما أمامهم، إذ أنه لديه أمل في مجموعه الشباب وادائها تحت القبة.

وتابع نجاتي، أن رئيس المجلس وجه خلال اللقاء العديد من النصائح الغالية لأعضاء شباب التنسيقية، والتي جمعت ما بين التأكيد على أهمية الاستماع والتعلم من الخبرات الموجودة في المجلس لاسيما وأنها تضم قامات كبيرة، وما بين دعوته لنا بالمشاركة بقوه في فعاليات المجلس وأنشطته المختلفة، مشيراً إلى أن تجربة "تنسيقية شباب الأحزاب" فريدة وينتظر من أعضائها بصمات حقيقة في المجلس.

من جانبها، أكدت سها نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، على الترحاب والرسائل الهامة التي تلقاها أعضاء التنسيقية من رئيس مجلس الشيوخ، والتي حملت في طياتها، الكثير من النصائح لهم وفي مقدمتها دعوتهم للعمل بقوة داخل المجلس لاسيما وأنه يضع أملا كبيرا في الشباب، مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية في المقابل أكدوا لرئيس المجلس استعدادهم للعمل تحت لوائه بكل طاقتهم لتقديم المنتجات التشريعية والدراسات اللازمة لتحقيق نهضة البلاد، وأنهم علي "قدر التحدي".

وضم أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، الذين حضروا اللقاء كل من النائب محمد فريد، النائب محمود تركى، النائب محمود القط، النائبة سها سعيد، النائب اكمل نجاتى، النائب احمد القناوى، النائب علاء مصطفى، النائب عمرو عزت، النائب رامى جلال، النائب محمد السباعي.