شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية بحضور جبر وسعدة.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، وذلك بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وذلك فى إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويشارك فى الندوة اساتذة الجامعات، ممثلين من الجهات الإعلامية (غرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، و نقابة الصحفيين، و مدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة نايل سات للخدمات الإعلامية، وهيئة الاستعلامات)، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال السوشيال الميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدنى.

وتناقش الندوة عدة محاور رئيسية منها، "السوشيال ميديا" والشائعات... المشكلة والحل، وكذلك التجارب دولية فى تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، وكذلك منصات الإعلام التقليدى المعادية... دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها، والمحور الأخير نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومى.