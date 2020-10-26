شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تواصل أعمالها غداً الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ثانى اجتماعاتها ظهر غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقى مواد المسودة المُعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس، وذلك للتعديل عليها سواء بالحذف أو الإضافة.

وكانت اللجنة قد انتهت فى أولى اجتماعاتها أمس السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 35 مادة من المسودة التى أعدتها الأمانة العامة، على أن يتم استكمال باقى المواد فى الاجتماع القادم المزمع عقده الثلاثاء القادم، وتم إرجاء حسم المادتين (الثانية، والثالثة) المتعلقة بالاختصاصات، وذلك لمزيد من ضبط الصياغة فى إطار الضوابط الدستورية.

وقالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ وأحد أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أن اللجنة الخاصة من المتوقع أن تنتهى خلال 30 يوما من إعداد اللائحة، مضيفة: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقى وسمو دور مجلس الشيوخ".

ومن المتوقع، أن تنتهى اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يومًا، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويٌرفع بها تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيدًا لمناقشتها فى الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.

يٌشار إلى أن لائحة مجلس الشيوخ ستصدر بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر فى الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.