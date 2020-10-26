كامل كامل يكشف محاولة الإخوان للتستر على الفساد المالى والأخلاقى داخل التنظيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل كامل كامل مسئول ملف الإسلام السياسى باليوم السابع، محاولات جماعة الإخوان الإرهابية، للتستر على الفساد المالى والأخلاقى داخل التنظيم وخاصة الجناح الإعلامى للجماعة الإرهابية، موضحا أن هناك معركة داخل قنوات الإخوان وفضائح كثيرة بسبب المال.

وأضاف "كامل" في مداخلة لقناة اكسترا نيوز لبرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن هناك محاولات من داخل جماعة الإخوان للتستر على الفساد المالى والأخلاقى للتنظيم من خلال مبادرات تصدر عن شخصيات إخوانية مقيمة في تركيا، موضحا أن قنوات الإخوان تتألم بسبب انتشار فضائحهم، موضحا أن القاسم المشترك للفضائح التي تظهر للإخوان هو أن قيادات الإرهابية يفضحون بعضهم عبر السوشيال ميديا.

خلال الفترة الماضية، اتضح حجم الفساد المالى والأخلاقى داخل قنوات الإخوان الممولة من قطر وتركيا، والمبثوثة من دول معادية للمصر، وظهر للجميع حجم الأموال التي تسرق فيه هذه القنوات فضلا عن الفضائح الجنسية، الأمر الذى دفع قيادات الجماعة الإرهابية في إطلاق مبادرة للملمة فضائحهم باسم "أخذ الحق بطرق محترمة" والتوقف الفوري عن التراشق وتبادل الاتهامات عبر صفحات السوشيال ميديا، الأمر الذى وصفه قيادى إخوانى سابق بأنها محاولة جديدة للتستر على الفساد المالى والأخلاقى تحت مسميات براقة، وقال العنصر الإخوانى : "من كان منا له حق موثق لدى أحد منا فعليه اتباع طرق بديلة محترمة لأخذ حقه حتى نحافظ على احترامنا لأنفسنا".