شكرا لقرائتكم خبر عن "أمين النواب": كورونا لم تمنع المجلس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان كان حريصا على الاهتمام بالأداء التشريعى والرقابى خلال الفصل التشريعى الأول ولم تمنعه كورونا من القيام بدوره.

وقال فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن إجمالى عدد القوانين التى تم مناقشتها فى أدوار الانعقاد الخمس "887"بواقع "10 528"مادة ،فضلا عن اقرار 342 قرار بقانون .

وأوضح "فوزى" أن إجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى تم الموافقة عليها، بلغ نحو 394 اتفاقية، بواقع 27 اتفاقية فى دور الانعقاد الأول، 65 اتفاقية فى الدور الثانى ،66 اتفاقية فى دور الانعقاد الثالث ،و65 اتفاقية فى دور الانعقاد الرابع ، و62 فى دور الانعقاد الخامس.

وأشار "فوزى " إلى أن أجمالى عدد الجلسات العامة التى تم عقدها على مدارأدوار الانعقاد الخمس ، بلغ "369" جلسة عامة ، وشملت "96" جلسة فى دور الانعقاد الأول ، و"68" فى دور الانعقاد الثانى، و"71" فى دور الانعقاد الثالث ، و"72"فى دور الانعقاد الرابع ، و"62" فى دور الانعقاد الخامس.

وشدد الأمين العام لمجلس النواب، على أن المجلس لم يتخلى عن عمله الرقابى، وبلغت عدد البيانات العاجلة التى تم مناقشتها فى أدوار الانعقاد الخمس بنحو 1287 بيانا عاجلا ، و6008 طلب إحاطة ،4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة ، 200 طلب مناقشة .

لافتا إلى أنه برغم ظروف فيروس كورونا كوفيد _19 ،والتى نالت تاثيراتها من كافة دول العالم ،لم يتأخر مجلس النواب فى استكمال خطته التشريعية والرقابية وبلغ أجمالى الاقتراحات برغبه التى نوقشت فى دور الانعقاد الخامس نحو 803 اقتراح و156 بيانا عاجلا و646 سؤالا و92 طلب مناقشة ،و1530 طلب إحاطة.