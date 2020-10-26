شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: انتخابات مجلس النواب فى مصر نزيهة وشفافة ومنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العربى ورئيس وفد البرلمان العربى لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 عادل العسومى، أن تجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت نزيهة وشفافة ومنظمة وتمثل نقلة نوعية فى طريقة إدارتها، خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل تجربة رائدة.

وقال رئيس البرلمان العربي - في مؤتمر صحفي عقده بالقاهره اليوم الإثنين، لعرض إيجاز حول ما خلص إليه وفد البرلمان العربى، الذى قام برئاسته بمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 - إن مصر شعباً ودولة أثبتت قدرتها من خلال هذه الانتخابات الأخيرة، التى أجريت بشكل منظم ومتميز على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن كثيراً من الدول مغلقة بسبب جائحة كورونا، ولكن مصر قبلت التحدي والتزمت بالدستور الذى يحدد المدة الزمنية لبدء العملية الانتخابية، ونظمت انتخابات شارك فيها الملايين، نوجه كل التحية والشكر ليس لمصر فقط، ولوفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات عربية.

وأضاف العسومي إن بعثة البرلمان سترفع اليوم تقريرها الأولى إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو بمثابة تقرير أولى والتقرير النهائى سيرفع فى المرحلة الأخيرة.

وأشار إلى أن مشاركة هذا الوفد فى متابعة الانتخابات المصرية، تأتى تأكيداً على أن البرلمان العربى شريك للدول العربية فى كل الفعاليات الديمقراطية.

ووجه الشكر لمصر على نجاحها بهذا التحدى، وقال إن الجميع كان يتحلى بالمسؤولية لإنجاح هذا العرس الديمقراطى، مشيرًا إلى أن الناخبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية في التعاون لتخرج الانتخابات المصرية على أكمل وجه.

وقال: لم يرصد وفد متابعة الانتخابات الممثل للبرلمان العربى أى مخالفات جسيمة، مضيفاً: "لقد تأكدت من جميع أعضاء الوفد لكى ننقل فى تقريرنا أى سلبيات أو إيجابيات".

وأضاف: "لم يكن هناك أى تدخل فى مهمة وفد البرلمان العربى فى متابعة الانتخابات، وفى الوقت ذاته تم توفير كل الإمكانات وعملنا بكل أريحية وشفافية، ولم نرصد أى شئ غير صحيح أو سلبى، وقال: "كان هناك بعض السلوكيات الفردية لا تؤثر على الانتخابات، ولكن قضاة اللجان تعاملوا بشكل سريع وحازم مع هذه السلوكيات".

وتابع قائلا: "الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، والناخب كان يدلى بصوته لمن يريد أو لمن يتماشى بقناعاته، وتأمين المقار الانتخابية كان يتم بشكل سلس، ولم يكن هناك تزاحم في عملية التصويت، الكل كان ملتزماً بالتعليمات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف: "الإقبال كان ممتازا، وأردف قائلا" كنت متوقع أن يكون الإقبال أقل خوفاً من جائحة كوورنا، لافتا إلى أن الإقبال في اليوم الثاني كان أكثر من الأول لأن الناس إطمئنوا لعملية التنظيم ، وأنهم لن يتعرضوا لأي خطر من الجائحة خلال مشاركتهم، وساعدهم على الإقبال وأن يدلو بصوتهم بسلاسة.

وتابع" "لم نلاحظ أى مشاحنات أمام مقار اللجان الانتخابية، حتى بين المرشحين، وهذا يمثل نقلة نوعية، وأي ملاحظة كانت توجه أي طرف يتم الالتزام بها.

وقال: "لاحظنا إن بعض الناخبين ليس عندهم معلومات كاملة عن طريقة الإدلاء بالصوت ، مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة توعية الناخبين، معتبرا أنه كان تطور كبير مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأضاف: "إننا سنشارك في متابعة المرحلة التالية بوفد لا يقل حجما ونوعية عن الوفد الحالي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي دائما يمد أيادي التعاون مع الأطراف العربية خاصة البرلمانات المحلية، ورسالتنا أن البرلمان العربي سيكون قريباً من الجميع.

وأشار إلى البرلمان العربي أولى اهتماماً خاصاً لهذه الانتخابات عبر مشاركة وفد كبير برئاسة رئيس البرلمان، وذلك لدور مصر باعتبارها أكبر دولة عربية ومجلس نوابها هو أقدم مجلس نيابي عربي ، ويمثل بلدا كبيراً وعريقاً، وقال "لقد تعاملنا مع حجم هذا الحدث، فمصر لها دور كبير في حماية والدعم والدفاع عن كل الدول العربية، فمصر هي صمام الأمان للدول العربية.

وحول بعض الادعاءات التى تظهر فى بعض القنوات بشأن الانتخابات، قال رئيس البرلمان العربى: "لن يتم التأثير علينا في اتجاه معين، وهذا الاستهداف نعلم ماذا وراءه، لقد اختاروا مصر لأن عندها مبادئ وقيم وهي حامية للمنطقة، ولن تتردد فى الدفاع عن أى بلد عربى، والتركيز فى هذه المرحلة على مصر، ولكنه استهداف لكل الدول العربية.

وأردف قائلا: "كلنا ثقة فى مصر والرئيس السيسي بأنه لن تؤثر بها هذه المناوشات، ومصر ستتصدى لكل المحاولات التي تستهدف جميع الدول العربية وهي محاولات لا تأتى من قنوات فقط بل من دول أيضاً، ولكن لا خوف على مصر في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى".



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مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (2)



مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (3)



مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (4)



مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (5)



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مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (7)



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مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (9)



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مؤتمر للبرلمان العربى للاعلان عن النتائج البرلمانية (11)