شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يهنئ رئيس "الشيوخ" لتقلده رئاسة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل فى وقت سابق صباح اليوم الاثنين، وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعى أمين عام الوحدة، وفى حضور النائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب.

ومن المتوقع، أن يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عصر اليوم الأثنين، وفدًا من مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، لتقديم التهنئة.

يشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فاز برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.