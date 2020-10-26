شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى السلاب يتصدر المشهد الانتخابى فى مدينة نصر ومصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلاف الشباب يحتشدوا لدعم محمد مصطفى السلاب فى حملته الانتخابية

يشهد الماراثون الانتخابى بمدينة نصر ومصر الجديدة منافسة ساخنة بتصاعد أسهم محمد مصطفى السلاب أبرز مرشحى حزب مستقبل وطن.

ينافس السلاب على أحد المقاعد الفردية الثلاث بالدائرة، وقد شهدت الايام الماضية تحرك ماراثونى للسلاب فى مختلف انحاء الدائرة، ما بين مؤتمرات انتخابية بالعزب المختلفة وجولات بالمناطق الشعبية، وحظى باستقبال الأهالى بحب وحفاوة كبيرة، حيث يستند محمد السلاب لرصيد طويل من الشعبية منذ أن كان والدة المرحوم مصطفى السلاب نائبا عن الدائرة لعدة دورات، فضلا عن حرص محمد السلاب على الاستمرار على نفس النهج فى خدمة أهالى الدائرة من خلال جمعية مصطفى السلاب الخيرية للتنمية المجتمعية ومستشفى السلاب الخيرى.

يشارك فى حملة السلاب ما يزيد عن مائتى شاب وفتاه من المتطوعين والمتطوعات الذين يروا فيه نموذجا لمرشحهم الشاب.

جدير بالذكر أن السلاب نجح فى الدورة الماضية وأصبح عضو بالبرلمان عن قائمة " فى حب مصر" وهو فى الثانية والثلاثين من عمره، وشارك فى العديد من المناسبات الدولية كممثل وواجهة مشرفة للبرلمان المصرى، كما شارك فى العديد من الرحلات المكوكية لجذب الاستثمارات الأجنبية لخبرته كاقتصادى شاب ووكيل للجنة الصناعة بمجلس النواب.

هذا وقد تناول السلاب رؤيته لتطوير دائرته وحل مشكلاتها الملحة من خلال حوار مجتمعى يقوده الشباب، ويشاركوا فيه للخروج بعدد من المبادرات التى تقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع، وأكد السلاب فى لقاءاته وجولاته الانتخابية على ضرورة المشاركة فى هذه المرحلة المهمه من العمل الوطنى والتى تشهد بناء الدولة الجديدة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.