تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، العربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.