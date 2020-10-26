تركيا تؤكد استمرار وقوفها إلى إلى جانب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

أكّد السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل اليوم الإثنين استمرار وقوف بلاده إلى جانب لبنان.

وقال السفير التركي، خلال افتتاح مسجد عثمان بن عفان في بيروت اليوم بعد الانتهاء من ترميمه عقب الأضرار التي لحقت به جراء انفجار الرابع من أغسطس الماضي، إن استراتيجية بلاده للعام 2020 الخارجية تتضمن بالمرتبة الأولى موضوع الإغاثة والمساعدات الانسانية.

وأشار إلى أن بلاده قدمت بعد انفجار مرفأ بيروت المساعدة للبنان من خلال مؤسساتها الموجودة ، لافتا إلى أن هذا "تماما ما حصل بعد أقل من 24 ساعة على حصول الانفجار، حيث حضرت إلى لبنان مؤسسة الهلال الاحمر التركي للمساعدة في اعمال الاغاثة والتنقيب بالاضافة الى مؤسسات انسانية اخرى من بينها مؤسسة وقف الديانة التركي التي شاركت في اعمال الترميم بشكل كبير وواسع".